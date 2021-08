OL : Jean Lucas à Monaco, Juninho dégoûté

Dans : OL.

Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho est bien évidemment décisionnaire en ce qui concerne les dossiers du marché des transferts.

Mais la légende lyonnaise est également tributaire de ceux qui sont sur le terrain, les joueurs et les entraineurs. C’est ainsi que le Brésilien est allé chercher avec beaucoup d’espoir Jean Lucas à Flamengo pour 8 ME, en juin 2019, présentant le milieu de terrain comme un joueur avec un énorme potentiel. Rudi Garcia ne lui a pas fait confiance, l’envoyant à Brest dans un désaccord avec sa direction qui a probablement précipité son départ en fin de saison. Peter Bosz l’apprécie, mais il faut croire que l’aspect financier a pris le dessus puisque Jean Lucas va s’engager avec Monaco ce lundi. Cela ne fait désormais plus guère de doute alors qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le transfert va se faire aux environs de 11 ME, et tout est ficelé pour une arrivée désormais rapide, Monaco débutant cette semaine sa campagne européenne.

Dans les colonnes du Progrès, Juninho a confirmé dimanche soir ce départ, avec clairement de gros regrets. « Malheureusement Jean va partir », a reconnu l’ancien numéro 8 de l’OL, qui va également perdre un autre compatriote, puisque Thiago Mendes est poussé vers la sortie. L’un n’empêchera pas l’autre, et l’ancien lillois doit désormais trouver un point de chute, puisque Peter Bosz l’a tenu à l’écart du groupe pour le dernier match amical de préparation face à Porto ce week-end. Mais les discussions avec les clubs brésiliens sont un point mort, puisqu’elles tournent sur un prêt avec une option d’achat éventuelle, et non obligatoire, ce qui n’intéresse pas l’OL. Une impasse dont il sera difficile de se sortir, Thiago Mendes ayant toujours un joli contrat que peu de clubs, en Europe ou ailleurs, semblent prêts à prendre en charge.