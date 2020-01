OL : Javier Pastore à Lyon, sa glaçante réponse

Dans : OL.

De manière un peu surprenante il est vrai, Javier Pastore avait évoqué un possible transfert à l’Olympique Lyonais lors d’une interview accordée à Téléfoot il y a quelques jours.

« Il y a des clubs comme Lyon, qui sont symboliques en France mais aussi d’autres équipes » avait notamment indiqué l’international argentin. Des propos qui ont enflammé la toile en Italie au sujet d’un éventuel transfert d’El Flaco dans le Rhône. Mais dans une nouvelle interview, cette-fois à paraître dans les colonnes du Corriere dello Sport, Javier Pastore a mis les pendules à l’heure, indiquant qu’il était très heureux à Rome et qu’à aucun moment, il n’avait lancé un appel du pied à l’OL. Un bug de traduction en Italie est à l’origine de ce malentendu et des rumeurs qui ont suivi selon l’ancien Parisien…

« Je suis très heureux à Rome. Je me sens important et non, je ne pense pas à un départ. Un retour en France ou en Amérique du Sud n'est pas dans mes pensées pour le moment. En Italie, ils ont mal traduit. Ils ont dit que je voulais aller à Lyon. Ce n'est pas vrai. Ils m'ont demandé si je retournerais un jour en France et j'ai dit que je ne fermerais jamais les portes parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils m'ont demandé quelle équipe j'aimais, à part le PSG, et j'ai dit que Lyon était un club très important en France. Pour son histoire et pour les Argentins qui y ont joué et gagné. C'était juste ça. Je n'ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c'était mon club préféré » a tenu à rappeler Javier Pastore. De quoi refroidir les fans de l’OL et lancer un avertissement aux journalistes italiens, coupables d’avoir créer un immense malaise selon Javier Pastore.