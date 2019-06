OL : Ismaël Bennacer à Lyon, des nouvelles excitantes

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Actuellement engagé dans la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, Ismaël Bennacer est probablement le joueur le plus observé par les supporters de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato. Car l'intérêt du club de Jean-Michel Aulas pour le milieu de terrain des Fennecs et d'Empoli est de plus en plus sérieux, même si Juninho et Sylvinho ne semblaient pas être si chauds que cela sur la piste Ismaël Bennacer. Ce lundi après-midi, TMW affirme en effet qu'en Italie les feux sont tous passés au vert, ou presque, concernant le transfert de celui qui est encore lié avec Empoli jusqu'en 2021.

« L’intérêt de Lyon pour Ismaël Bennacer est sérieux. Il y a des contacts avancés avec Empoli et les différentes parties intéressées, le milieu de terrain est proche d'une nouvelle aventure. Sauf si d’autres offres à la hausse arrivent, l’avenir de Bennacer sera en France et Lyon avance... », précise le média italien spécialisé dans le mercato. De quoi évidemment faire saliver les fans de l'Olympique Lyonnais, convaincus que l'international algérien peut être la méga bonne affaire lors de ce mercato estival 2019. Reste que le milieu de terrain de l'OL n'est pas extensible à souhait et qu'il semble peu logique que le duo Juninho-Sylvinho recrute à foison dans ce secteur.