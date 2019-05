OL : Indécis, Genesio énumère trois options pour son avenir

Dans : OL, Ligue 1.

A la veille du déplacement à Nîmes vendredi, Bruno Genesio se prépare à diriger son dernier match à l’Olympique Lyonnais.

Quant à la suite, l’entraîneur des Gones est encore dans le flou. Le technicien l’a dit et répété, il se verrait bien poursuivre sa carrière sur un autre banc. Reste à savoir s’il recevra une proposition à la hauteur de ses attentes. Dans le cas contraire, Genesio ne paniquerait pas. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le natif de Lyon s’est dit ouvert à une pause ou à un nouveau poste proposé par le président Jean-Michel Aulas.

« Ce n’est pas la fin de ma carrière d’entraîneur mais la fin avec mon club de coeur et ça sera encore plus particulier que la semaine dernière je pense. J’ai trois possibilités : faire un break, c’est quelque chose que j’envisage encore. Rester ici. Ou continuer ailleurs, a cité le coach lyonnais. Je réfléchis encore à ce que j’ai envie de vivre professionnellement et socialement. Pour le moment, je vais prendre des vacances mais c’est vrai que j’ai encore envie d’entraîner mais je ne le ferai pas à n’importe quel prix. C’est un métier compliqué, il faut des garanties. » A priori, tout dépendra des éventuelles offres reçues.