OL ‍: Incident raciste filmé au Groupama Stadium, Lyon enquête

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Si les graves incidents intervenus à un péage de l'A1 menant à Lille ont focalisé l'attention, des supporters de l'OL ont dénoncé également des faits intervenus au Groupama Stadium où était diffusé le match Lyon-PSG.

Les images du bus, en feu, de supporters lyonnais se rendant à la finale de la Coupe de France à un péage ont fait le tour de toute l'Europe, mais hélas, il semble bien que cela ne soit pas le seul fait délictueux intervenu à l'occasion du choc OL-PSG. Car du côté de Lyon, des fans de l'Olympique Lyonnais, de plus en plus agacés par cette cohabitation avec des extrémistes, ont dénoncé sur les réseaux sociaux quelques comportements ouvertement racistes intervenus pendant la diffusion de la finale au Groupama Stadium. Plusieurs témoignages ont notamment évoqué des insultes racistes lorsque Ousmane Dembélé apparaissait sur les grands écrans, mais c'est surtout une séquence diffusée un peu par hasard par OL Play qui a fait réagir, les dirigeants lyonnais ayant même annoncé qu'ils allaient mener une enquête.

Message à toutes les petites svlope qui me parle de diffamation et de mensonges : 🖕🏽 pic.twitter.com/nEKfiVfIAs — LyonnaisViee❤️💙 (@LyonnaisVie__) May 26, 2024

Des supporters présents au premier rang pour assister à la retransmission de la finale de la Coupe de France ont signalé le comportement déviant de deux d'entre eux, qui visiblement ont eu des gestes racistes avant de mettre des coups de coude à une jeune fille située à côté d'eux, laquelle portait un voile. Et il est vrai que la vidéo mise en ligne est plutôt accablante pour le supporter lyonnais en question, et cela, alors que son comportement, aurait été signalé avant même cette séquence aux stadiers, sans aucune réaction. Un compte de supporters lyonnais a dénoncé ces faits en mettant Laurent Prud'homme dans la boucle. Et le patron de l'Olympique Lyonnais a répondu directement à son interlocuteur en affirmant que le club rhodanien allait étudier « très attentivement » les différents messages et la vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Du côté de l'OL, l'heure est venue de faire un petit peu de ménage dans les tribunes.