OL : Il suffit de respecter la tactique, Genesio explique les victoires

Dans : OL, Ligue 1.

Reparti dans une spirale positive depuis la victoire à Manchester City, l’Olympique Lyonnais poursuit sa remontée au classement, ce qui lui vaut désormais d’être à la deuxième place de Ligue 1. En plus des résultats, le jeu est au rendez-vous avec des matchs pleins contre City, mais aussi Marseille et Dijon. De quoi rendre Bruno Genesio heureux, lui qui estime que son groupe est enfin au diapason avec ses ambitions de jeu.

« Je vois des progrès dans notre façon d’aborder les matches et dans nos résultats. Le point commun à nos trois derniers matches, c’est l’organisation, la discipline tactique et la volonté de faire les efforts ensemble. On n’est pas à l’abri d’une baisse de concentration car notre groupe est très jeune. On sera à l’abri lorsqu’on aura fait le boulot en fin de saison et qu’on aura atteint nos objectifs. On a beaucoup progressé sur les trois derniers matches mais il faut rester vigilant et rigoureux. Lorsque vous sentez vos joueurs déterminés à respecter votre plan de jeu, c’est ce qu’il y a de plus gratifiant pour un entraîneur. J’ai toujours senti cela chez mon groupe », a confié l’entraineur lyonnais en conférence de presse. Ce dernier reste toutefois très prudent, l’OL étant habitué aux montagnes russes ces dernières années, et la réception de Nantes ressemblant surtout à un énorme piège.