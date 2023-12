OL ‍: Il plante un doublé et plaide coupable

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un doublé face au RC Lens, Jake O'Brien a montré un visage séduisant, malgré la défaite de l'Olympique Lyonnais. Le défenseur s'excuse pour son match, en dépit de ses deux buts inscrits.

Déjà auteur du seul but lors de la seule et unique victoire de l'OL cette saison en Ligue 1, contre le Stade Rennais, Jake O'Brien s'est une nouvelle fois montré décisif, à deux reprises face à Lens. Avec 3 buts marqués en championnat, le joueur irlandais est le meilleur buteur de Lyon cette saison, à égalité avec Alexandre Lacazette. À 22 ans, l'ancien joueur de Crystal Palace, prêté l'année dernière à Molenbeek, est arrivé sur la pointe de pieds à Lyon mais déjoue tous les pronostics et se montrant décisif. Le club rhodanien n'avait plus marqué deux buts à l'extérieur en Ligue 1 depuis 8 mois et c'est finalement Jake O'Brien qui est un motif d'espoir pour les Gones, toujours derniers du championnat. Toutefois, le colosse d'1m97 a également été coupable d'une erreur lors de ce match référence et s'en excuse auprès des supporters.

Malgré un doublé, O'Brien regrette son match contre Lens

« On n’a pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner avec le nouveau coach, mais il amène de nouvelles idées. Je pense que le résultat ne reflète pas notre prestation et nos efforts ce soir. Je pense notamment à mon erreur et ce sont des petites choses qui font la différence. C’est un goût amer. Bien sûr que j’ai marqué deux buts, mais je suis très déçu, car l’une de mes erreurs donne un but à l’adversaire. Je suis très déçu pour les supporters » a expliqué Jake O'Brien au micro d'Amazon Prime Video, lucide malgré son doublé et qui regrette son erreur qui a offert un but aux Lensois. Lyon va se mesurer à l'OM le mercredi 6 décembre, pour un match en retard de la Ligue 1. Une rencontre qui risque d'être électrique, O'Brien devra tenir son rang et sera une arme redoutable de l'OL.