OL : Il aura sa chance, Koné fait l'ascenseur à Lyon

Dans : OL.

Melvin Bard parti, Maxwel Cornet sur le départ, il y a du mouvement sur la gauche de la défense à Lyon.

Mais ce jeudi, Le Progrès délivre une information assez inattendue. Comme il le souhaitait, Youssouf Koné va certainement disputer la saison à venir sous le maillot lyonnais. Le puissant malien n’avait pas su s’imposer après sa signature en provenance de Lille, et avait donc enchainé deux prêts décevants. Désireux de mettre fin à cette mauvaise passe, le natif de Bamako a demandé à rester à l’OL pour se battre pour sa place, avec notamment Henrique Silva en concurrent pour le moment. Le quotidien régional affirme que cela lui a été octroyé, et que Juninho ne lui cherche pas spécialement une porte de sortie actuellement. Un choix qui peut étonner vu la pente descendante que suit Youssouf Koné dans sa carrière, mais à 26 ans, il a la volonté de se relancer et a au moins le mérite de ne pas baisser les bras.

Peter Bosz, qui n’avait pas été convaincu par les premières apparitions de Melvin Bard, pourrait donc être tenté de laisser sa chance à l’ancien lillois, qui avait signé pour 9 ME tout de même en 2019. Il reste à savoir ce qu’il adviendra de Koné si jamais un arrière gauche potentiellement titulaire devait signer. Récemment, Lyon s’est penché sur la piste menant à Faitout Maouassa, qui ne sera pas retenu à Rennes. La concurrence n’a jamais fait de mal pour un entraineur exigeant, mais avoir trois défenseurs à gauche risquerait tout de même d’être de trop. Surtout que, malgré le forcing de Berlin, Maxwel Cornet n’est toujours pas parti et fait pour le moment partie intégrante de l’effectif lyonnais. Un beau bouchon qui devrait toutefois se décanter dans les prochaines semaines, même si l’information à retenir est que Koné pourrait profiter d’une belle préparation pour s’offrir du temps de jeu à l’OL.