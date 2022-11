OL : Blanc change d’avis, ce joueur est indispensable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pour son premier match à la tête de l’OL, à Rennes il y a deux semaines, Laurent Blanc avait envoyé Johann Lepenant en tribunes.

Sur le banc contre Montpellier, l’ex-milieu défensif du SM Caen était de nouveau remplaçant contre Lille dimanche soir au Groupama Stadium. Johann Lepenant a toutefois été sollicité par Laurent Blanc pour entrer en jeu dès la mi-temps. Et le milieu de terrain de 19 ans a changé la physionomie du match en redynamisant l'Olympique Lyonnais et en grattant un nombre important de ballons. Même s’il avait essentiellement l’intention de s’appuyer sur des cadres comme Boateng, Thiago Mendes, Aouar ou encore Lacazette et Dembélé, Laurent Blanc ne peut que reconnaître que Johann Lepenant frappe fort à la porte du onze de départ. Il ne serait ainsi pas étonnant de le voir débuter à Marseille, dimanche soir lors de l’Olympico au Vélodrome selon Aymeric Advinin, journaliste pour le Dauphiné Libéré.

Johann Lepenant déjà indispensable à Blanc ?

« Il mérite d’être dans le 11. Quelque part, il a été la plus grosse victime de l’arrivée de Laurent Blanc. On pouvait même se dire qu’on n'allait pas le revoir de suite au vu du discours de l’entraîneur sur les jeunes. Là, on se rend compte qu’il tape très fort à la porte pour être titulaire. Il défend en avançant et ça, pour ce que le coach veut faire, on sent que c’est un profil essentiel. Je pense qu’il va peut-être falloir oublier son âge. Il est frais, il n’a pas connu la dernière saison de l’OL et ne se pose pas de question. Il sait quel joueur il est » a analysé le journaliste dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur le site Olympique et Lyonnais. Reste maintenant à voir si Johann Lepenant sera en mesure de confirmer les très bonnes choses entrevues face à Lille dimanche soir. Une chose est certaine, il correspond au style de joueur dont Laurent Blanc a besoin au milieu de terrain pour mettre en place sa philosophie.