OL : Maouassa, la piste secrète du mercato

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais essaye d'avancer discrètement sur le recrutement de Faitout Maouassa, que Rennes songe à vendre.

Il y a un poste à l’OL où cela bouge cet été, c’est celui d’arrière gauche. Pas forcément le plus déterminant aux yeux des suiveurs, mais il y a déjà eu une arrivée et un départ. Henrique Silva a posé ses valises depuis le Brésil, plus probablement dans un rôle de doublure, tandis que Melvin Bard a pris la direction de Nice alors qu’il était pressenti pour exploser cette saison. Dans la même temps, Maxwel Cornet est aussi en train de faire ses valises, probablement pour le Hertha Berlin. Et quand on sait que Juninho n’accorde pas beaucoup de crédit à Youssouf Koné, qui sort de deux prêts décevants, cela annonce forcément encore du mouvement. Une arrivée est ainsi en train d’être travaillée en sous-mains du côté de Rennes.

Le dossier Faitout Maouassa a été ouvert il y a quelques temps de cela selon la presse locale, mais les derniers mouvements effectuées au sein du club breton ont réactivé la possibilité de vendre l’arrière gauche. Ce dernier arrive à un an de la fin de son contrat, et n’entend pas prolonger. Malgré des performances très satisfaisantes, il se dirige donc vers la sortie tant que Rennes peut encore en tirer une belle somme. L’achat effectué ce mardi de Meling offre actuellement trois arrières gauches au club breton. C’est un de top et Adrien Truffert n’est pas sur le départ. Voilà qui explique la piste d’une grande pépite à ce poste, Maouassa sortant à 23 ans de sollicitations avec l’équipe de France espoirs. L’idée d’un transfert est donc en train de faire son chemin, même si Rennes pourrait demander jusqu’à 10 ME pour lâcher un joueur qui a encore une belle marge de progression devant lui.