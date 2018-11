OL : Hervé Penot sent que Lyon est piégé par ce choix décisif

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Titulaire contre Saint-Etienne vendredi, Nabil Fekir a terriblement déçu, offrant une première mi-temps sans relief aux supporters lyonnais.

Remplacé dès la mi-temps par Bruno Genesio, le capitaine rhodanien inquiète. Et forcément, la question de sa titularisation contre Manchester City en Ligue des Champions se pose. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Hervé Penot est revenu sur ce casse-tête pour Bruno Genesio. En rappelant que le coach de l’OL ne s’était pas privé de mettre Depay, Traoré, Marcelo ou encore Morel sur le banc lorsque ces derniers n’étaient pas au niveau espéré… Mais la donne est bien différente avec le champion du monde 2018.

« Il existe aujourd’hui un réel écart entre sa perception et la réalité du terrain. Entre son niveau affiché et sa confiance entamée… Mais on ne gère pas le capitaine comme un autre. Bruno Genesio, qui n’a jamais hésité à se priver de Memphis ou de Traoré, de Marcelo ou de Morel, ne peut pas fonctionner de cette manière avec Fekir, pur Lyonnais adulé des supporters et garçon au caractère bien trempé. S’il est dit apte, comment s’en passer ? Comment anticiper la réaction d’un homme peu expansif, qui pourrait instiller une tension inutile au sein du vestiaire dans cette période clé ? » a expliqué le chroniqueur de L’Equipe du Soir, craignant clairement des tensions à l’OL si Nabil Fekir venait à être remplaçant. Au coach rhodanien de prendre la bonne décision.