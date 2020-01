OL : Hatem Ben Arfa à Lyon, encore une fausse piste ?

Dans : OL.

Dans la quête de plusieurs renforts du côté de l'Olympique Lyonnais, le nom d'Hatem Ben Arfa revient régulièrement, mais à priori l'ancien joueur de l'OL et l'OM étudie une offre en Espagne.

Il aura suffi qu’un média affirme samedi qu’Hatem Ben Arfa ne dira pas non à une offre de Jean-Michel Aulas et de Juninho lors de ce mercato d’hiver, pour qu’aussitôt les rumeurs envoient le joueur libre de tout contrat depuis son départ de Rennes au Groupama Stadium. Il est vrai que le président de l’Olympique Lyonnais a toujours un regard attentif sur son ancien joueur, pour qui il a beaucoup de tendresse. Oui mais voilà, l’OL n’a pas avancé ses pions dans le dossier Ben Arfa et ce dernier est lui actuellement en discussion avec un club qui évolue non pas en Ligue 1, mais dans le Championnat d’Espagne… de deuxième division.

En effet, FootMercato indique qu’Hatem Ben Arfa négocie avec Almeria, qui est actuellement classé à la seconde place de D2 espagnole et postule à une place en Liga la saison prochaine. Pour réussir cette opération, les responsables du club d’Almeria sont prêts à mettre les moyens financiers qu’il faut. A la tête du club andalou, se trouve Turki Al-Sheikh, un proche du prince héritier d’Arabie Saoudite dont les moyens financiers sont colossaux et que l’on avait dit proche de racheter Amiens l'an dernier avant qu’il s’offre Almeria.

Autrement dit, Hatem Ben Arfa est pour l’instant très loin de l’Olympique Lyonnais, même si rien n’est décidé avec Almeria. Car le joueur français veut très clairement prendre son temps avant de se lancer un nouveau challenge dont on espère cette fois qu’il durera plus de six mois.