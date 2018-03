OL : Gustavo, Thauvin, Payet… Les Lyonnais sont presque jaloux

Dans : OL, OM, Ligue 1.

A la lutte pour une place sur le podium, Marseille et Lyon vont s’affronter au Vélodrome dimanche soir lors de la 30e journée de Ligue 1.

Compte tenu de leurs 5 points de retard sur le trio de tête, les Gones ont davantage de pression sur les épaules. Un succès dans cet « Olympico » semble indispensable pour combler le retard d’ici la fin de la saison. En tout cas, la mission n’a pas l’air d’effrayer les Lyonnais si l’on en croit le journaliste Edward Jay, spécialiste de l’OL.

« S’ils croient au podium ? Oui, même si cette équipe lyonnaise est très jeune, et c'est un peu la problématique cette saison, a commenté le correspondant de RMC pour Le Phocéen. D'ailleurs, à Lyon, on se dit qu'avec un Luiz Gustavo au milieu on serait largement devant. C'est une équipe qui est capable de briller face aux plus gros, et qui a perdu 11 points dans les 5 dernières minutes face à de petites équipes, et c'est beaucoup trop. Mais il n'y a pas de résignation pour la 3e place, ils savent qu'ils ne vont jouer que des finales jusqu'au bout, à commencer par dimanche. »

L’OM impressionne son concurrent

« Les Lyonnais sont vraiment impressionnés par le côté collectif de l'OM, a souligné notre confrère. Dans le staff de Lyon, ils me disaient récemment ne pas comprendre les critiques sur l'attaque marseillaise, avec les Payet, Thauvin, Germain, etc... Pour eux, l'OM est très armé offensivement. Moi, j'étais à Bourg-en-Bresse (0-9), et même si ce n'était qu'une Ligue 2, j'ai vu des Marseillais enfoncer le clou jusqu'à la fin alors que le match était plié depuis longtemps. C'est un signe. » Autant dire que le coach Bruno Genesio mettra l'accent sur la solidité défensive.