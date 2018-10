OL : Guillaume Dufy accuse Dembélé d'avoir coûté cher à Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au moment de trouver des raisons au match sur courant alternatif de l'Olympique Lyonnais contre Donetsk, l'efficacité de Moussa Dembélé a été évoquée, le joueur arrivé du Celtic lors du dernier mercato ayant raté quelques énormes occasions, même si au final il a trouvé tout de même le chemin des filets. Sur la chaîne L'Equipe, Guillaume Dufy estime que Moussa Dembélé doit impérativement faire mieux, car l'attaquant n'a pas tenu son rang contre la formation ukrainienne.

« Son but a peut-être remis l’Olympique Lyonnais dans le bon sens, mais ses occasions loupées en première période et en début de deuxième période ont fait douter son équipe. Un attaquant de haut niveau ne doit pas rater ce genre d’occasion. Ce n’était pas des gestes très compliqués, notamment la première quand il se présente seul devant le gardien qui était sorti comme un pied. A ce niveau-là, en Ligue des champions, on n’a pas le bonheur d’avoir des occasions aussi faciles et Moussa Dembélé en a raté trois sur quatre. Et cela a failli plomber son équipe », a fait remarquer un Guillaume Dufy à propos de l'international espoir tricolore, qui sait ce qu'il doit faire s'il veut effacer ces occasions ratées lors des prochaines rencontres de Ligue des champions.