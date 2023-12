OL ‍: Grosso viré, Lacazette et ses potes ne l'ont pas mis dehors

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si l'OL a encore perdu, le visage montré contre Lens était bien meilleur que lors des dernières semaines. De quoi prouver que les joueurs lyonnais avaient lâché Fabio Grosso ? Alexandre Lacazette réfute vigoureusement cette théorie.

Pour la première fois de la saison peut-être, l'OL aura des regrets en rentrant de Lens ce samedi soir. Les Lyonnais ont réalisé une belle prestation sur le plan collectif, avec de la solidarité et de la maîtrise technique par séquences. L'OL ne doit sa défaite 3-2 qu'à trois erreurs individuelles. De quoi apporter de l'espoir aux supporters lyonnais et surtout donner du crédit à Pierre Sage. Nommé il y a deux jours seulement alors qu'il gérait le centre de formation, Sage a su trouver les mots pour faire bien jouer les Lyonnais. Miraculeux ou plutôt le signe que les cadres de l'OL n'écoutaient plus les consignes de Fabio Grosso ?

Grosso lâché par les cadres, Lacazette réclame la vérité

C'est ce que certains supporters et observateurs pensaient à l'issue du match Lens-Lyon. Il faut dire que Grosso a écarté successivement Cherki, Tolisso et Lacazette du onze sans oublier les Lovren ou Caleta Car mis de côté pendant son mandat. Les deux Croates sont curieusement revenus dans l'équipe à Bollaert, de quoi souligner une influence des cadres dans la mise à pied de Grosso. Une théorie qui rend furieux Alexandre Lacazette. Au micro de Prime Vidéo après le match, il a nié une coalition des cadres contre Grosso précisant que la direction va prochainement expliquer les vraies raisons du changement d'entraîneur.

🗣️ Alexandre Lacazette : "Le directeur prendra la parole bientôt, les gens comprendront mieux."



L'attaquant de l'@OL au sujet de son cas personnel et des cadres du vestiaire. #RCLOL pic.twitter.com/tNqOu3BlMX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 2, 2023

« Cela n’a pas changé. J’ai toujours eu du respect pour mes coachs, pour le club. J’entends beaucoup de choses. Je préfère rien dire parce que c’est facile de parler, de lancer des rumeurs et que tout le monde y croit. Maintenant, je pense que le directeur prendra la parole bientôt pour souligner ce qu’il s’est passé et les gens comprendront mieux ce qu’il s’est passé plutôt que de nous mettre la faute à nous les Lyonnais et les cadres de cette équipe », a t-il lâché. Il faudra aussi attendre la réaction de Fabio Grosso, resté muet depuis jeudi et la décision de l'OL de se séparer de lui. Voir plus de progrès en 48 heures qu'en 2 mois avec Grosso peut rendre les gens perplexes.