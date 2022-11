OL : Gratuit ou en urgence, Milan hésite pour Aouar

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort, l'AC Milan pense à Houssem Aouar. Le joueur de l'Olympique Lyonnais arrive en fin de contrat et constitue évidemment une piste très intéressante pour le champion d'Italie en titre.

Actuellement en vacances, comme l’essentiel de ses coéquipiers lyonnais, Houssem Aouar s’apprête à vivre ses derniers mois sous le maillot de l’OL. A ce stade de la saison, le joueur de 24 ans n’a pas prolongé son contrat avec son club formateur, et rien ne dit que les choses vont changer, pour peu que Lyon soit encore à la table des négociations. Alors forcément, même si le milieu de terrain français n’a pas eu le rendement escompté sous les ordres de Peter Bosz, et si Laurent Blanc l’a relancé sans une vraie réussite, plusieurs clubs européens flairent la bonne opération à venir. Déjà cet été, ils ont été plusieurs à vouloir s’offrir Houssem Aouar sans parvenir à un accord avec les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Mais le temps passe et désormais deux scénarios sont possibles, une vente à un prix dérisoire au mercato d’hiver ou un départ libre l’été prochain, ce qu’ont bien compris les dirigeants de l’AC Milan.

Houssem Aouar transféré dès janvier en Italie ?

Le nom d’Houssem Aouar circulait dans la presse italienne du côté de l’AS Rome ou José Mourinho apprécie le profil du jeune joueur de l’OL, mais c’est également le club où évolue Olivier Giroud qui serait tenté par le milieu lyonnais. Selon le média italien TMW, si la Roma est active dans ce dossier, les champions d’Italie en titre pourraient rapidement débarquer dans le bureau de Jean-Michel Aulas pour évoquer un transfert d’Houssem Aouar dès le mois de janvier. En fait, les Rossoneri hésitent encore sur le fait de recruter le joueur français gratuitement à l’été 2023 ou en payant une somme relativement dérisoire dès la prochaine période des transferts. Aucune décision n’a été prise par le club lombard, qui serait cependant bouillant concernant la venue d’Aouar, reste juste à décider du timing de l'opération et voir si le patron de l'Olympique Lyonnais est prêt à laisser partir un joueur au potentiel énorme.