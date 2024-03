OL ‍: Govou est obsédé par le maintien

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Vendredi soir dernier en Ligue 1, l'OL a enchainé une nouvelle victoire sur la pelouse de Toulouse. Les Gones ont presque assuré leur maintien et peuvent aspirer à plus.

Alors que pas mal de doutes étaient présents ces derniers mois concernant l'avenir de l'OL, force est de constater que Pierre Sage gère parfaitement les choses. Bien aidé par un mercato hivernal XXL, le nouvel entraineur lyonnais impressionne de plus en plus dans le Rhône. Si tout n'est pas encore parfait, la confiance est revenue. Et certains se prennent même à rêver d'une qualification européenne en fin de saison, que ça soit via le championnat ou la Coupe de France. C'est notamment le cas de Sidney Govou.

Pierre Sage, Govou n'en revient pas

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant n'a pas tari d'éloges sur la méthode Pierre Sage tout en donnant un précieux conseil à ses joueurs. « Le maintien est quasiment acquis avec cette victoire à Toulouse. On a vu un match pas forcément maîtrisé dans la globalité, mais avec beaucoup de consistance, si on enlève le trou d’air du début de la deuxième mi-temps. Pierre Sage a vraiment les mots, la méthode pour faire gagner son équipe. Tout le monde a été impliqué collectivement, et l’attitude sur le terrain comme sur le banc démontre un vrai esprit collectif. Faut-il maintenant regarder devant ? Je continue à penser qu’il faut continuer à regarder derrière. C’est avec cet état d’esprit, ajouté aux matchs de coupe, qu’il pourrait y avoir une bonne surprise en fin de saison », a notamment indiqué Sidney Govou, qui admire aussi l'état d'esprit des joueurs de l'OL, sérieux et conscients de la situation autour du club rhodanien. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes de Pierre Sage recevront le Stade de Reims. Une équipe joueuse et qui pourrait leur poser des problèmes.