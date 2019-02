OL : Genesio se sent au niveau d'un Simeone ou d'un Allegri

Dans : OL, Ligue 1, Foot Europeen.

Souvent considéré par certains supporters lyonnais comme un entraîneur moyen, Bruno Genesio a gagné du crédit cette saison en battant notamment Manchester City et le Paris Saint-Germain. Sur un plan purement tactique, le coach rhodanien semble avoir évolué, et c’est justement à ce sujet qu’il a été interrogé par des fans de l’OL lors d’une rencontre organisée par Le Progrès. Et qu’on se le dise, Bruno Genesio n’a absolument pas peur d’affronter des maîtres tactiques comme Diego Simeone ou Ernesto Valverde, bien au contraire. Le coach de l’OL estime même être capable de rivaliser avec eux...

« Oui, je me sens capable de rivaliser avec ce genre d’entraîneur. La première des choses, c’est d’avoir la confiance des joueurs. Sans eux, un entraîneur n’est rien. Bien sûr, on a une responsabilité dans les choix d’équipe et de plan de jeu. Quand on est entraîneur, il y a toujours des paliers à franchir comme lorsqu’on est joueur. J’ai plutôt l’impression d’avoir progressé depuis que j’ai pris l’équipe. J’ai démontré sur certains matches que je pouvais rivaliser avec des entraîneurs de très haut niveau même si c’étaient des matches de poule. Je pense aussi à la Juventus que l’on a jouée au Groupama Stadium et face à Massimiliano Allegri que je considère comme un très grand technicien. On avait fait un très gros match au plan tactique. J'ai pris confiance à travers tous les matches en mes capacités et dans celles de mon équipe. Je sais qu’on peut rivaliser, y compris avec Barcelone même si ce sera difficile. On a les moyens et j’ai les moyens » a confié l’entraîneur des Gones, plutôt satisfait des progrès de l’OL mais également de ses progrès sur un plan purement personnel au cours des dernières semaines.