OL : Genesio rêve d'entrer dans la légende de Lyon, mais ce sera dur

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a signé un authentique exploit en gagnant à Manchester City. Et en s'imposant mardi soir au Groupama Stadium au retour contre la formation de Pep Guardiola, l'OL réaliserait un deuxième exploit avec en plus l'assurance d'être présent en 2019 pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour Bruno Genesio, même si la prudence est de mise tant Manchester City est monté en puissance depuis la rencontre aller, il faut jouer à fond afin de ne pas avoir des regrets et de rentrer dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais.

« En cas de résultat positif, ce match contre Manchester City nous qualifiera, ce qui est important. Dans l’histoire du club, il y a eu de très grands exploits en Coupe d’Europe. Notamment contre le Real Madrid. Les classer, c’est difficile. Déjà, préparons bien ce match car je pense que ce sera une tout autre configuration que le match aller. Si on se fie à leurs derniers matches, on peut être inquiet. La seule et unique façon de les mettre en difficulté, c’est de jouer. Si on se contente uniquement de défendre face à ce genre d’équipe, on va subir et on n’est pas à l’abri d’un coup de pied arrêté, d’un exploit individuel, d’un but exceptionnel et on va perdre le match. Il faut surtout n’avoir aucun regret à la fin de ce match », a très clairement prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'il pourrait faire taire pas mal de monde en cas de double succès face à Manchester City.