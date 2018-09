OL : Genesio prend une décision tactique radicale à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Tenu en échec par Caen ce week-end en Ligue 1 (2-2), l’Olympique Lyonnais va devoir sortir une énorme prestation pour ramener quelque chose de Manchester City mardi en Ligue des Champions. A deux jours de cette confrontation de prestige, Bruno Genesio se pose forcément des questions sur la composition de son équipe et sur le système à adopter. Une tendance se dégage toutefois selon L’Equipe, pour qui l’entraîneur rhodanien devrait abandonner partiellement le 4-4-2 en losange, qui a pourtant fait la force de l’Olympique Lyonnais dans le sprint final en Ligue 1 la saison dernière.

Ce système « semble avoir vécu » et « demande trop de travail à la récupération sur les côtés » selon le quotidien national. C’est donc en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 que l’OL devrait se présenter à l’Etihad Stadium, même si deux problèmes se posent. Le premier, c’est que Nabil Fekir n’est clairement pas à son meilleur niveau et pourrait peiner à exister dans un rôle de n°10 dans l’axe. Ainsi, il a des chances d'être replacé dans un couloir à City. Par ailleurs, quid de Memphis Depay ? « Certains équipiers pensent qu’il ne veut plus quitter l’axe » selon L’Equipe, alors que l’OL a recruté Moussa Dembélé pour occuper le rôle d’attaquant de pointe. Autant dire que Bruno Genesio va certainement avoir des maux de tête pour composer son équipe…