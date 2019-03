OL : Genesio out ? Aulas prépare un énorme coup de théâtre !

Dans : OL, Ligue 1, Foot Mondial.

D'ici au 31 mars prochain, Bruno Génésio saura logiquement de quoi son futur sera fait au sein de l'Olympique Lyonnais.

La semaine prochaine, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Bruno Génésio jouera une grande partie de son avenir à Lyon. En cas d'exploit sur la pelouse du Camp Nou, face à l'un des favoris de la C1, l'entraîneur de 52 ans se dirigera assurément vers une prolongation de contrat. Par contre, si élimination il y a, le coach des Gones en place depuis 2015 pourrait faire ses valises. Cela dépendra de la tenue de son équipe en Ligue 1 jusqu'à la fin du mois de mars, sachant que sa formation ne jouera sa demi-finale de Coupe de France contre Rennes qu'au début du mois d'avril. En attendant, une nouvelle rumeur circule pour la possible succession de Genesio. Et celle-ci mène à... Rémi Garde. C'est en tout cas ce que révèle Arcadio Marcuzzi‏.

« Techniquement, le contrat de Rémi Garde arrive à échéance à la fin de cette saison. Le club a une option, mais les négociations doivent encore se faire pour activer la clause de renouvellement, autour de juin-juillet. Le salaire de Garde se situe entre 1,5 et 2 millions. Si on active cette clause, il y aura une augmentation exponentielle. Est-ce que l'Impact veut ça ? Probablement oui. Les résultats de la saison joueront un rôle dans tout ça. Mais selon mes informations, l'OL et le président Jean-Michel Aulas chercheraient à rapatrier Rémi Garde dès la saison prochaine pour remplacer Bruno Genesio », lance, sur Twitter, le journaliste canadien, qui pense donc que Garde pourrait faire son come-back à l'OL, lui qui est parti de son club de cœur en 2014. Même si le grand ami de Genesio a laissé une bonne trace à Lyon, pas sûr que cette piste fasse l'unanimité à l'OL, où un entraîneur étranger de renom serait plutôt attendu en cas de besoin en fin de saison.