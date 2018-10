OL : « Genesio ne sert à rien », Riolo livre le fond de sa pensée !

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a été accroché par Hoffenheim lors de la 3e journée de la Ligue des Champions.

Un résultat frustrant pour le club rhodanien, qui menait 3-2 jusqu’à la 92e minute. Néanmoins dans le jeu, les Allemands ont été globalement supérieurs et cela a le don d’agacer Daniel Riolo, lequel s’est une nouvelle fois payé Bruno Genesio. Le consultant de RMC Sport n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, estimant par exemple que Julian Nagelsmann parvenait à faire des choses que Bruno Genesio n’était pas en mesure d’accomplir, avec un effectif moins riche et des moyens bien plus limités.

« Bruno Genesio ne sert à rien ! Qu’est-ce que tu offres à ton public, qui vient au stade, avec lui ? Ça ? Ou tu as envie de proposer le jeu d’Hoffenheim ? Moi, j’ai envie de voir le style Nagelsmann ! Avec des occasions, des dédoublements, des débordements, du jeu. Alors d’accord, je fais 3-3 et je suis déçu, mais je veux voir ça. Il est derrière Lyon, mais il a moins de 100 millions d’euros de budget. Tu peux lui donner 200 millions d’euros, Nagelsmann il va te régaler ! » a lâché Daniel Riolo, dont l’avis sur Bruno Genesio n’est décidément pas près de changer...