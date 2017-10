OL : Genesio, Marcelo... Aulas a vu « une excellente équipe »

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après le nul contre Angers (3-3) : « Le groupe est abattu, ce nul est difficile à accepter. Mais dans la tempête, il faut rester calme. Surtout qu'on a vu une excellente équipe de Lyon, avec une grande qualité de jeu, notamment en première période. On aurait pu gagner avec beaucoup de différence, mais on n'a pas su conclure quand il l'aurait fallu. Et l'expulsion de Marcelo change le match. Cette sanction est injuste. J'espère que le corps arbitral va revenir sur cette décision qui a faussé ce match, et qui pourrait fausser le prochain contre Monaco, si l'arbitre ne revient pas sur le rouge. Genesio ? Il fait du bon travail, avec du professionnalisme et de la rigueur. Heureusement qu'il a les nerfs solides pour supporter les critiques. Le club est dans une solidarité maximum. La même situation qu'avec Fournier ? Non, car Hubert avait été limogé à la trêve en décembre, et là les joueurs sont derrière Bruno », a-t-il déclaré sur OL TV.