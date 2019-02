OL : Genesio livre sa recette anti-doutes à Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Muet en Ligue 1 depuis le 10 novembre 2018, Memphis Depay traverse actuellement une période très difficile à l’Olympique Lyonnais.

En petite forme, l’international néerlandais ne parvient plus à se montrer décisif pour son équipe. Un phénomène qui inquiète bien évidemment en interne, mais publiquement, on se veut confiant du côté de Bruno Genesio. Ainsi en conférence de presse, le coach des Gones a encouragé l’ancien attaquant de Manchester United, en assurant que la roue allait rapidement tourner. On l’espère pour lui et pour les supporters lyonnais…

« On juge beaucoup les attaquants sur les statistiques, c’est le mauvais côté des choses. Mais sur le match de Monaco par exemple, je regarde ce qu’il a fait quand il est entré en jeu. Et j’ai trouvé qu’il avait amené une qualité technique, du liant dans le jeu, une disponibilité qui nous a permis d’être mieux dans le jeu que ce que nous avions été en première mi-temps. Evidemment, tout le monde est malheureux pour lui. Il aimerait enchaîner les buts… Mais dans ces moments-là, il faut reprendre les bases, rester lucide et garder la confiance. Tout va rentrer dans l’ordre très vite » a confié l’entraîneur rhodanien, qui refuse de remettre en cause l’état d’esprit de son joueur. Et qui espère désormais qu’il fera trembler les filets au plus vite.