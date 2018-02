OL : Genesio lance un énorme défi à Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le début de la saison et l’éclosion d’Houssem Aouar, Bruno Genesio a encore plus de choix au moment de faire sa composition d’équipe. Et dernièrement, le jeune milieu de terrain est souvent préféré à Memphis Depay, malgré des qualités bien différentes pour les deux joueurs. Ce jeudi, l’entrée en jeu du Néerlandais à 20 minutes de la fin a donné un autre visage à la rencontre face à Villarreal, l’ancien du PSV Eindhoven bouleversant l’équipe et tentant des choses qui ont fini par payer avec un but d’exception. Même s’il y a du déchet dans son jeu, Memphis a marqué des points auprès de son entraineur, qui se refuse de le voir comme un simple remplaçant. Mais encore faut-il être aussi efficace quand il débute une rencontre.

« Il a cette faculté de marquer des buts extraordinaires et décisifs. Mais il a aussi débuté des matchs et il faut qu’il soit capable de faire 1h30 comme ses 20 minutes. C’est important d’avoir des remplaçants qui apportent, et Memphis a encore été décisif en rentrant », a livré l’entraineur lyonnais, qui rêve de voir Memphis enfin faire un match plein dès le coup d’envoi, ce qui n’arrive pas assez souvent à son goût.