OL : Genesio fixe ses conditions pour recruter au mercato d'hiver !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a largement investi lors du mercato d'été, Jean-Michel Aulas ayant promis de compenser les départ de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons ou bien encore Mathieu Valbuena et Rachid Ghezzal. Le patron de l'OL a tenu sa parole et les signatures ont été nombreuses. Mais qu'on se le dise, l'Olympique Lyonnais ne fera pas des folies lors du marché des transferts de janvier 2018.

Invité de RMC, Bruno Genesio a en effet fixé les règles du jeu pour le mercato d'hiver. « Pour l’instant, on n’a pas encore parlé du mercato d’hiver. Je ne pense pas qu’il y aura d’arrivée à moins qu’il y ait des départs. Ce n’est pas d’actualité. On a beaucoup de très bons jeunes qui arrivent et émergent. C’est important de leur donner l’opportunité de s’exprimer. Houssem Aouar en est l’exemple parfait mais il y en d’autres qui vont montrer qu’ils ont aussi leur chance », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, clairement décidé à éventuellement se passer de faire des emplettes. Reste à savoir où sera l'OL au classement de Ligue 1 et en Europa League lorsque la période des transferts va s'ouvrir. Car il reste tout de même deux mois de compétition d'ici là et la réalité de fin octobre ne sera peut-être plus celle de début janvier.