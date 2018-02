OL : Genesio explique pourquoi Lyon peut ramener la Coupe de France

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

En attendant le dernier match entre Grenoble et Strasbourg ce jeudi soir, Lyon a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant 1-2 à Montpellier.

Avec encore l’OM et le PSG, il reste du beau monde dans cette compétition quasiment exclusivement réservée au club de la capitale ces dernières années. Mais l’heure est peut-être au changement, se dit Bruno Genesio, ravi de voir que son équipe mettait les ingrédients nécessaires pour la victoire dans ce genre de matchs couperets.

« On a eu un peu de réussite, mais j'ai apprécié la solidarité et l'abnégation de mon équipe pour garder ce résultat devant une solide équipe de Montpellier. On a montré du caractère et du cœur. On n'est pas totalement satisfait du contenu technique, car c'était un vrai match de Coupe de France avec beaucoup d'engagement et de duels. J'ai vu le visage que j'aime voir de mon équipe. Depuis 2012, on n'était pas arrivé en quart de finale de la Coupe de France. Cette année-là, on est allé au bout. C'est peut-être un signe. Je voulais voir si Maxwel (Cornet) pouvait évoluer à ce poste d'avant-centre. Il a été efficace et a réussi un match très satisfaisant. Nabil (Fekir) a été bien également car l'équipe était mieux équilibrée », a souligné le coach lyonnais, qui sait que le podium est l’objectif premier, mais qu’un trophée serait hautement apprécié à Lyon, où le public est sevré depuis six ans.