OL : Genesio est capable de secouer le vestiaire de l'OL, la preuve

Dans : OL, Ligue 1.

Si l’OL s’est imposé contre Angers samedi (1-2), les hommes de Bruno Genesio n’ont pas brillé, notamment en première mi-temps.

Lors des 45 premières minutes, l’équipe rhodanienne aurait même pu être menée au score, sans plusieurs parades décisives d’Anthony Lopes. Evidemment, Bruno Genesio n’a pas (du tout) apprécié le comportement de ses troupes sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa, ce qui a provoqué sa colère dans le vestiaire, comme l’a raconté Lucas Tousart. La preuve si cela était nécessaire que l’entraîneur lyonnais est capable de montrer les crocs quand cela est nécessaire…

« Le discours du coach à la mi-temps ? Ça n’a pas été forcément tendre, maintenant je pense qu’il a raison, quelque fois on doit se bouger. On pense trop que ça va le faire facilement, mais ici on sait que c’est toujours dur de gagner, ça passe par beaucoup de combat physique et je pense qu’au début on n’était pas prêts. Memphis ? Il a dynamisé le jeu et nous a permis de trouver de la justesse sur le plan offensif » a expliqué Lucas Tousart après le match. Contre les Girondins de Bordeaux samedi prochain, l’OL devra afficher un autre visage pour éviter une désillusion. Sans quoi Bruno Genesio n’hésitera pas à taper (encore) du poing sur la table.