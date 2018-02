OL : Genesio accuse l'OM d'avoir réussi son complot anti-OL !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Cela fait bien longtemps que l’arbitrage n’avait pas été, à ce point, au cœur des débats en Ligue 1. Il faut dire que les enjeux sont colossaux cette saison et la lutte pour le podium est acharnée en Ligue des Champions. Dans ce sprint à trois entre l’OM, l’OL et Monaco, tous les coups semblent permis. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud n’avait pas hésité à confier certains doutes sur l’arbitrage français il y a quelques semaines. « Si on prend les chiffres depuis la saison 2016-2017, l'OM a bénéficié de cinq penalties, et Lyon en a bénéficié de dix-neuf. Dix-neuf ! » avait lancé le président phocéen. Des déclarations qui sont à l’origine des pénaltys concédés par… l’Olympique Lyonnais, depuis quelques matchs, selon Bruno Genesio.

En conférence de presse, l’entraîneur rhodanien a (indirectement) accusé le président de l’Olympique de Marseille pour ce qu’il qualifie ironiquement de très bonne campagne de presse. « C'est le résultat d'une très bonne campagne de presse lancée par nos concurrents directs. Le penalty sifflé pour Malcom à Bordeaux (1-3) était un gag, et si celui sifflé pour Monaco (2-3), dimanche, doit être accordé, les matches finiront à 7-7. Soit on siffle ces fautes tout le temps, soit on ne les siffle pas. Regardez les autres matches, et regardez comment ces duels sont arbitrés » a expliqué Bruno Genesio avant de conclure, amère. « Quand on nomme pour Bordeaux-Lyon l'arbitre que la commission de discipline avait déjugé, trois jours plus tôt (M. Letexier), à propos de l'affaire de simulation de Mariano à Toulouse, comment voulez-vous qu'il soit dans les meilleures dispositions pour arbitrer ? On ne leur rend pas service, on ne les aide pas ». L’arbitrage n’a pas fini d’être au cœur des débats…