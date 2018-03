OL : Garétier est cash, « Aulas le twittopathe nuit à son propre club »

Dans : OL, Ligue 1.

Les attaques de Jean-Michel Aulas à l'encontre des journalistes du Progrès et de Nicolas Puydebois ont eu un effet direct sur l'Olympique Lyonnais, puisque Nicolas Tousart et Bruno Genesio ont fait face vendredi à un boycott de la conférence de presse qu'ils devaient tenir. Même si l'OL a répondu très très longuement à cette action, le malaise provoqué par les messages du président de l'Olympique Lyonnais via Twitter ne s'est pas dissipé.

Interrogé sur ce sujet en direct sur Canal+, Geoffrey Garétier a reconnu que Jean-Michel Aulas avait dépassé très clairement les bornes. « On ne s’en fiche pas des messages de Jean-Michel Aulas sur Twitter en ce moment. Il est twittopathe on le sait, et cela plusieurs mois et même plusieurs années que ça dure. Mais il y a de plus en plus d’attaques personnelles, là Nicolas Puydebois, les journalistes du Progrès, et c’est dommage parce qu’il veut valoriser son modèle et là ça jette un voile de manque de crédibilité ou de manque de bienveillance par rapport à l’entourage. Cela va dans le mauvais sens, et au bout du compte il nuit à son propre club. Je crois qu’il devrait y réfléchir. Ce n’est pas nouveau, mais c’est très grave. Il se trompe de combat... », a confié, sur la chaine cryptée Geoffrey Garétier.