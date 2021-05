OL : Rudi Garcia sauvé par Memphis Depay ?

Dans : OL.

Pour Jérôme Rothen, Memphis Depay a rendu un énorme service à Rudi Garcia en remettant l'OL sur les rails grâce à son magnifique but face à Monaco.

Dominé et mené au score contre Monaco dans un match crucial, l'OL s'est une nouvelle fois reposé sur Memphis Depay. Auteur d'un véritable exploit sur l'égalisation, le capitaine des Gones a par la suite délivré une passe décisive pour Marcelo. Si le Néerlandais est encore sorti du lot, le reste de l'équipe est quelque peu passé au travers, à l'image de Karl Toko-Ekambi ou Maxwell Cornet, dont les nombreuses erreurs techniques ont gêné la production offensive de l'OL. Sur le plateau de Top of the Foot, Jérôme Rothen a donné un avis très critique sur la qualité de l'effectif lyonnais.

« Est-ce que c'est l'entraîneur, le directeur sportif ou encore le président? Mais dans la construction de ce groupe, encore une fois on voit les limites. D'un point de vue de justesse technique, on parle de Lyon, qui est censé être la deuxième meilleure équipe en France par rapport au budget, à ce que Lyon représente aujourd'hui en France. Il y a des joueurs, c'est pas possible. Toko-Ekambi, Cornet, Dubois... Même Paquetà sur le match, et ça dure, c'est pas le premier gros match que Paquetà est pas juste techniquement. Il y a trop de manques » a regretté l'ancien joueur de l'ASM.

Depay sauveur de Garcia

Rudi Garcia a reçu de nombreuses louanges pour ses changements tactiques opérés pendant la rencontre qui ont permis à l'OL de renverser le match. Pourtant, Jérôme Rothen n'est pas de cet avis. Selon lui, l'entraîneur lyonnais doit une fière chandelle à Memphis Depay. « On peut parler de la gestion à la mi-temps, du discours, de l'animation offensive qui a changé avec Toko-Ekambi qui est passé côté droit à la place de Dubois, mais qui le sauve ? Qui le rend beau ? C'est Depay qui fait son exploit. Il a rendu beau Rudi Garcia, parce que s'il y a pas ce but là, ils sont morts » a conclu le consultant. Si l'avenir de Rudi Garcia est encore incertain, celui de Memphis Depay semble bien s'écrire loin du Rhône. En fin de contrat en juin prochain, il quittera l'OL pour rejoindre un top club européen comme la Juventus ou le FC Barcelone, favori grâce à la présence de Ronald Koeman. Si l'on se réfère aux propos de Jérôme Rothen, Juninho serait bien inspiré de ne pas se rater sur le successeur de Memphis Depay, sous peine de vivre une saison galère l'an prochain.