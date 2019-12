OL : Garcia bricole pour corriger ce bug XXL du mercato

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a perdu gros en laissant filer Ferland Mendy au Real Madrid pour près de 50 ME. D’autant que son remplaçant Youssouf Koné, recruté en provenance de Lille, ne convainc pas…

Actuellement à l’infirmerie, le Malien peine à faire l’unanimité dans la capitale des Gaules. Néanmoins, il semble peu probable que l’Olympique Lyonnais répare ce bug au mercato hivernal selon L’Equipe. Et pour cause, le club compte tout de même deux joueurs à ce poste avec Fernando Marçal, et d’autres besoins ont été jugés comme davantage prioritaires, comme le recrutement d’un joueur offensif et d’un milieu de terrain, selon le quotidien national.

Et c’est justement car il sait qu’il ne devrait pas y avoir de latéral gauche recruté au mercato hivernal que Rudi Garcia se prépare à un bricolage XXL à ce poste, selon les informations de Radio-Scoop. Effectivement, le média affirme qu’il y a de grandes chances que Maxwel Cornet soit titulaire à un poste inédit pour lui de latéral gauche face à Toulouse en 8es de finale de la Coupe de la Ligue, ce mercredi soir (18h45) au Groupama Stadium. Une drôle de reconversion pour l’international ivoirien, qui ne sera pas sans rappeler aux observateurs les plus attentifs celle d’un certain Bouna Sarr à l’Olympique de Marseille. Espérons pour l’OL et que pour Cornet que la réussite soit similaire. Si c’était le cas, alors Lyon pourrait s’être trouvé une solution intéressante à ce poste pour la seconde partie de saison…