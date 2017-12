OL : Gagner avant l'Olympico, Génésio avoue que c'était indispensable

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Génésio (entraîneur de l'OL, exclu contre Amiens, après la victoire 1-2 de Lyon) : « On était prévenu que ce serait un match difficile avec des conditions difficiles. Mais il ne faut pas se réfugier derrière cela, ce n’est pas une excuse. Amiens est une équipe très compliquée à jouer à domicile. On n’a pas réussi à varier notre jeu jusqu’à la dernière demi-heure. Il y a eu de la folie en fin de match avec le pénalty raté de Kakuta, qui est le tournant du match. On reste devant Monaco, c’est important. On va pouvoir regarder le match de l’OM tranquillement à une semaine du match contre cette équipe au Groupama Stadium ».