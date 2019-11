OL : Florenzi à Lyon, ça sent le pétard mouillé

Dans : OL.

Toujours très attentif à la situation de ses anciens joueurs, Rudi Garcia pense très fort à Alessandro Florenzi pour renforcer les rangs de l’Olympique Lyonnais au mercato.

Capable d’évoluer au poste de milieu droit et de latéral droit, l’international italien est un joueur dont les qualités ne font aucun doute. Sa fragilité physique pose néanmoins question, lui qui s’est gravement blessé au genou à deux reprises depuis le début de sa carrière. Tout de même intéressé malgré ce gros bémol, Rudi Garcia pourrait néanmoins voir ce dossier se compliquer dans les prochaines semaines. Car à travers l’Europe, il n’est pas le seul à s’intéresser à l’international transalpin de 28 ans…

La preuve, le Corriere dello Sport vient doucher les espoirs de l’Olympique Lyonnais, en indiquant qu’un échange entre l’AS Roma et le Milan AC est en cours de discussion. Et celui-ci concerne Alessandro Florenzi, qui pourrait signer au sein du club lombard tandis que Franck Kessié serait en pourparlers pour faire le chemin inverse. Un échange qui arrangerait les deux formations, mais qui doit néanmoins être validé par les deux joueurs, ce qui n’a pas encore été fait. Reste à voir si un accord sera trouvé entre toutes les parties d’ici le prochain mercato hivernal. Si c’est le cas, alors l’Olympique Lyonnais pourra abandonner cette piste made in Rudi Garcia. Les supporters de l’OL, divisés à ce sujet, suivront l’actualité de Florenzi de près durant les prochaines semaines…