OL Fem : Vasseur écarté, Bompastor prend sa place

Dans : OL.

Grand chamboulement au sein de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, éliminée dès les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison.

Dans un communiqué publié ce mardi, l’OL annonce le départ immédiat de l’entraîneur Jean-Luc Vasseur. « A l’issue de ces discussions, l’Olympique Lyonnais et Jean-Luc Vasseur ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration à compter de ce mardi 27 avril 2021 ». Sonia Bompastor remplace l’ex-entraîneur du Stade de Reims à la tête des féminines de l’OL. « Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont rencontré l’ensemble du groupe professionnel féminin ce mardi matin pour lui notifier cette décision et l’informer de la nomination de Sonia Bompastor en qualité d’entraîneur principal jusqu’au 30 juin 2023 ».