OL : Fekir sur le banc contre Donetsk, Duluc pose la question fatale

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais jouera un match décisif pour son avenir européen sur la pelouse de Kiev contre le Shakhtar Donetsk. Un match que Nabil Fekir devrait débuter, et cela malgré sa mauvaise forme actuelle. Décevant contre le Stade Rennais, le capitaine rhodanien a perdu son coup de rein depuis la Coupe du monde, et ses performances déçoivent, aussi bien en interne qu’en externe. Pourtant, la star de l’OL devrait débuter ce choc en Ukraine. Dans les colonnes de L’Equipe, Vincent Duluc a exprimé sa perception d’une situation complexe à bien des égards. Notamment pour Bruno Genesio, qui va devoir prendre une décision forte avec son capitaine. Et qui sera forcément très critiqué (et très menacé) en cas de revers en Ukraine.

« Il n’est pas facile, c’est entendu, de renoncer à Nabil Fekir quand vient le match le plus important de la saison. Par définition et par essence, son statut et son talent justifient que le champion du monde soit titulaire, avec l’OL, dans ces matches- là. Et si la situation est aussi difficile à trancher, pour Bruno Genesio, c’est parce que, dans chaque grand club européen, la sanction sportive d’un joueur dominant suscite une tension et un embarras politiques, tant en interne qu’en externe. Les entraîneurs savent la nécessité de traiter les stars autrement, et à l’échelle de l’OL, Nabil Fekir est la star. Mais s’il y a des renaissances, et celle de Fekir à Manchester City (2- 1), en septembre (un but et une passe décisive), avait été spectaculaire, il y a peu de hasard : ces derniers temps, le Lyonnais enchaîne les matches médiocres et transparents. Sa justesse est intermittente, son coup de reins a disparu, et même ses efforts, constants parce qu’il ne triche pas et reste généreux, sont désordonnés. Il n’est pas le seul champion du monde à traverser un moment difficile. Mais ce n’est pas parce que tout cela est compréhensible qu’il faut choisir l’indulgence et l’option la plus confortable, avant un match qui sera décisif pour la saison lyonnaise, et pour la perception populaire du management de Bruno Genesio. Face à Rennes (0- 2), la semaine dernière, Nabil Fekir n’était pas en état de jouer, ou de bien jouer, ce qui revient au même. Cornet est blessé, c’est vrai, ce qui limite les options, mais il est difficile de croire que l’OL n’ait pas plus besoin d’un troisième milieu que d’un leader en difficulté » a expliqué Vincent Duluc, bien conscient que Nabil Fekir n’est pas d’une grande utilité à l’OL lorsqu’il n’est pas à 100% Mais qui sait le capitaine rhodanien peut être l’auteur de gestes dont lui seul a le secret, en Ligue des Champions y compris.