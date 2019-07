OL : Fékir s'envole à Séville et demande à Aulas d'accélérer

Dans : OL, Mercato, Liga.

Nabil Fékir, qui est allé chercher son bon de sortie en refusant de prolonger son contrat ces derniers mois, a désormais trouvé son nouveau club.

Suivi par le Bétis Séville depuis plusieurs semaines, le capitaine lyonnais avait conclu un accord avec la formation espagnole. Que ce soit pour son salaire, l’indemnité de son transfert, son temps de jeu ou le fait de faire venir son petit frère Yassin, tout était réglé. Mais dernièrement, Naples est venu à la charge pour faire miroiter une place en Ligue des Champions au Champion du monde. Pas suffisant visiblement, puisque Nabil Fékir a choisi le contrat le plus intéressant pour lui.

RMC affirme en effet que le meneur de jeu rhodanien a choisi de signer au Bétis Séville. Cette décision prise, le Lyonnais a désormais demandé à ses dirigeants de s’activer pour boucler son transfert sous les 48 heures, sachant que Fékir n’a plus vraiment la tête à l’OL depuis quelques jours. En attendant cet accord définitif, le capitaine lyonnais n’a plus aucun doute, puisqu’il a demandé et obtenu la permission de rejoindre la cité andalouse, histoire d’être prêt à passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat en début de semaine quand son transfert sera bouclé.