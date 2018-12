OL : Fékir remplaçant et vendu en janvier, L’Equipe balance

Dans : OL, Mercato.

La situation prend une tournure inattendue à Lyon en ce qui concerne Nabil Fékir.

Décevant cette saison malgré quelques coups d’éclat, le capitaine lyonnais n’est plus aussi indispensable aux yeux de son entraineur depuis qu’il enchaine les prestations en demi-teinte. La preuve, selon L’Equipe, Bruno Genesio envisage de le mettre sur le banc des remplaçants pour le match couperet de cette première partie de saison, mercredi à Kiev face à Donetsk. Les systèmes tactiques mis en place pour Nabil Fékir ne donnent pas forcément satisfaction, et son entente avec Memphis Depay, le gros point fort offensif de l’OL la saison dernière, n’est plus de mise. Et au-delà de cette situation sportive, se trouve un problème de contrat.

L’international français, qui a vu son transfert à Liverpool pour près de 65 ME capoter au dernier moment, n’a toujours pas prolongé. Brouillé avec son agent Jean-Pierre Bernès, il attend la fin de son contrat avec celui-ci au printemps pour discuter avenir. Mais en fin de saison, il n’aura plus qu’un an de contrat avec Lyon et sa valeur va donc baisser, ce qui inquiète beaucoup Jean-Michel Aulas. Car l’OL aura du mal à trouver les arguments pour le prolonger, si ce n’est en augmentant énormément son salaire, ce qui n’est pas évident à l’heure actuelle. Résultat, selon le quotidien sportif, pour la première fois « l’hypothèse d’un départ dès cet hiver a été envisagée. Les dirigeants ne s’y opposeraient pas ». Difficile toutefois d’obtenir la même somme que celle que Liverpool se préparait à mettre l’été dernier, même si Lyon devrait une nouvelle fois écouter ce qui vient d’Angleterre, où Nabil Fékir a toujours une belle cote.