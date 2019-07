OL : Fekir l’abandonne, Sylvinho vit mal la séparation

Dans : OL, Mercato.

La tendance se confirme pour Nabil Fekir (26 ans), qui devrait rejoindre le Betis Séville cet été.

Le transfert n’est pas finalisé puisque le club andalou doit encore s’entendre avec l’Olympique Lyonnais. Et surtout, l’arrivée du milieu offensif est conditionnée par le probable départ de l'ancien Parisien Giovani Lo Celso à Tottenham. Pas de quoi redonner espoir à l’entraîneur Sylvinho, persuadé que l’international français va filer en Espagne. D’où son nouveau discours fataliste en conférence de presse.

« Un départ de Fekir ? C'est très probable, il négocie son transfert, on ne sait pas quand on sera fixés mais, pour lui comme pour le club, le mieux serait que cela arrive le plus vite possible, a commenté le coach lyonnais. C'est un joueur merveilleux, un footballeur de très haut niveau, rien que le voir conduire le ballon à l'entraînement, c'est un bonheur, et j'en profite pour lui souhaiter publiquement un joyeux anniversaire. Bien sûr qu'il va nous manquer. » Deux semaines après la reprise, Sylvinho s’est déjà attaché sportivement au champion du monde.