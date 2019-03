OL : Fekir et Memphis accusés, ils ont plombé Lyon à Barcelone !

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

La semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a dit adieu à la Ligue des Champions, après une lourde défaite concédée sur la pelouse du FC Barcelone (5-1). Indiscutablement, la marche était trop haute pour les Gones, battus par plus fort qu’eux au Camp Nou. Néanmoins, deux joueurs auraient pu œuvrer davantage pour que le scénario soit différent selon Cris. Ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, le Brésilien a estimé que Nabil Fekir et Memphis Depay n’avaient pas eu le rendement attendu sur cette double confrontation, et que cela avait forcément plombé Lyon.

« En première mi-temps à Barcelone, ils ont joué très bas. Trop. En seconde mi-temps, lorsqu’ils ont mis davantage la pression, ils ont mis en difficulté cette équipe de Barcelone. Ils ont alors récupéré le ballon un peu plus haut. La vraie équipe de l’OL, celle qui a gagné contre Manchester City et PSG, avait un bon Fekir et un bon Memphis. Face au Barça, on n’a pas vu ces grands joueurs. Tenter un dribble, provoquer les adversaires… On ne l’a pas vu, ça. Ils n’ont fait que défendre » a confié sur le site de Winamax l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui a cumulé 225 matchs de L1 durant sa carrière sous les couleurs rhodaniennes. Et qui semble en vouloir aux deux stars offensives de l’OL.