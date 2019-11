OL : Fekir est le boss à Séville, ça lui change de Lyon

Dans : OL.

Le 23 juillet dernier, l’Olympique Lyonnais officialisait le départ de Nabil Fekir, lequel était transféré au Bétis Séville contre 19 ME au mercato. Un choix qui en a surpris plus d’un de la part de l’international français…

En effet, le champion du monde 2018 était courtisé par des équipes d’un calibre supérieur, comme Naples par exemple. Malgré le début de saison très délicat du Bétis (15e de Liga après 14 journées), l’ancien capitaine de l’OL ne regrette pas son choix. En marge de l’inauguration de sa pizzeria à Villeurbanne, il a notamment indiqué qu’il avait bien plus de responsabilités au Bétis Séville qu’il en avait à l’Olympique Lyonnais, où il était pourtant le capitaine mais également le leader technique de l’équipe de Bruno Genesio.

« Oui, j’ai un peu plus de responsabilités au Betis qu’à Lyon. Je le sens un peu. J’arrive avec un statut. Mais il y a aussi de grands joueurs au Betis. Il ne faut pas l’oublier. On est une équipe. On va faire les choses bien » a confié Nabil Fekir dans des propos rapportés par Foot Mercato, avant de témoigner son amour pour son club formateur. « Oui, bien sûr je les suis toujours cette saison. Je resterai toujours un supporter de l’Olympique Lyonnais. Je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils pourront atteindre leurs objectifs cette année » a indiqué Nabil Fekir, dont le départ a déçu de nombreux supporters, lesquels appréciaient l’efficacité de l’international tricolore, en dépit d’une irrégularité agaçante.