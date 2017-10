OL : Fekir craque et démolit le comportement de Mariano et Memphis !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d'un doublé dimanche lors du match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz, Nabil Fekir a fait le boulot, mais on ne peut pas en dire autant de la totalité de ses coéquipiers. En effet, les supporters de l'OL présents au Groupama Stadium et devant la télévision l'ont constaté, Mariano Diaz et Memphis Depay ont essayé de tirer la couverture à eux, au détriment de l'intérêt général.

Et pour Nabil Fekir, cela commence à sérieusement devenir pénible. L'incident du penalty à Troyes, la semaine passée, n'a visiblement pas été suffisant pour calmer la rivalité entre les deux attaquants, et le capitaine de l'Olympique Lyonnais n'hésite désormais plus à dire son vif mécontentement. « C’est vrai qu’il y a un peu trop de personnalités... Ça agace tout le monde ! Je comprends que les attaquants aient envie de marquer mais il faut penser au collectif avant tout », a clairement prévenu Nabil Fekir sans citer les noms de Mariano et Memphis. Mais ces deux derniers doivent avoir les oreilles qui sifflent ce lundi, d'autant plus qu'à quelques jours de la réception d'Everton et du derby à Saint-Etienne, l'OL n'a pas intérêt à se présenter en ordre dispersé. Les mots du capitaine de Lyon sont suffisamment forts pour ramener tout le monde dans le droit chemin.