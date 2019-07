OL : Fekir absent à l'entraînement, son départ de Lyon imminent ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

La séance d'entraînement prévue ce lundi en fin d'après-midi au Groupama Training Center était ouverte aux supporters de l'Olympiques Lyonnais. Et ces derniers ont constaté non seulement l'absence de Joachim Andersen, le renfort défensif de l'OL, mais également celle de Nabil Fekir. De quoi forcément alimenter les rumeurs sur un départ imminent du Champion du monde lyonnais, et notamment vers la Liga où le Bétis Séville et Valence seraient à la lutte pour recruter Nabil Fekir. Avec Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, à la manoeuvre, l'Olympique Lyonnais peut espérer empocher 30 à 35ME affirme Le Progrès.

Le quotidien régional est pleinement convaincu que malgré le souhait affirmé de Sylvinho et Juninho de conserver Nabil Fekir, ce dernier va partir lors de ce mercato, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec l'OL. Ce week-end, Jean-Michel Aulas avait reconnu qu'il était prêt à laisser partir son joueur en cas de belles offres, le président de Lyon ne souhaitant conserver Nabil Fekir qui si ce dernier prolongeait son contrat avec l'Olympique Lyonnais. A priori, le joueur de l'OL ne portera plus le maillot de son club formateur...