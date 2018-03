OL : Fekir à l'ASSE, le cauchemar de l'OL aurait pu devenir réalité

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Formé à l’OL, Nabil Fekir fait les beaux jours du club rhodanien. Cette saison, l’international français est même le capitaine de Bruno Genesio et a longtemps porté Lyon, avant de se blesser lors du derby il y a quelques semaines. En parlant de derby, Saint-Etienne peut avoir de gros regrets concernant Nabil Fekir. Et pour cause, But Football Club affirme que les Verts auraient pu arracher la signature du meneur de jeu des Bleus, alors que celui-ci n’avait que 14 ans.

Lyon a changé d'avis au dernier moment

À cette époque, Nabil Fekir est recalé par l’Olympique Lyonnais. Ce dernier rejoint ensuite Vaulx-en-Velin puis Saint-Priest et c’est précisément à ce moment que l’ASSE souhaite attirer le joueur. Au dernier moment, l’OL changera finalement d’avis et signifiera à Nabil Fekir qu’il souhaite le recruter par l’intermédiaire de Stéphane Roche, alors directeur adjoint du centre de formation de l’OL. Sans cette décision prise au dernier moment du côté de l’OL, c’est peut-être à Saint-Etienne que Nabil Fekir aurait poursuivi sa formation. Drôle d’anecdote quand on connaît la rivalité entre l’OL et les Verts et lorsqu’on se souvient de la célébration très médiatisée de Nabil Fekir à Geoffroy Guichard fin 2017…