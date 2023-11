OL ‍: Fabio Grosso à Pole Emploi, Zack Nani envoie sa lettre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa victoire à Rennes avant la trêve internationale, l’OL est toujours en crise après sa défaite à domicile contre Lille dimanche soir. Un match au cours duquel les choix de Fabio Grosso ont interrogé les supporters.

Fabio Grosso est dans l’œil du cyclone après la nouvelle défaite de l’Olympique Lyonnais à domicile, face à Lille dimanche soir (0-2). Après s’être passé d’Alexandre Lacazette à Rennes, le coach italien a fait sortir son capitaine dès la mi-temps face aux Dogues. La sortie de Kadewere remplacé par Lovren alors que le score était de 0-2 a également interloqué une bonne partie des supporters. Après l’union sacrée décrétée autour de Fabio Grosso suite à son agression à Marseille, l’heure est aux doutes et aux interrogations quant aux capacités de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour redresser cette équipe. Sur sa chaine Twitch, l’influenceur Zack Nani a mis les pieds dans le plat et a tiré à boulets rouges sur l’ex-entraîneur de Frosinone.

OL : Grosso viré et Genesio à sa place, tout s'emballe https://t.co/9JzsxOMWsB — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2023

« Le problème vient aussi de l’effectif mais il faut parler du problème Fabio Grosso. Les changements de Fabio Grosso contre Lille… Tu es passé d’une équipe qui poussait et qui avait des occasions à une équipe qui ne fait plus rien après ses changements. Il fait entrer Lovren pour passer à trois derrière en faisant sortir Kadewere alors que Kadewere ne faisait pas un match horrible. Lacazette sort à la mi-temps, bon encore lui il n’était pas bon donc ce n’est pas étonnant » analyse le supporter de l’Olympique Lyonnais en direct sur Twitch avant de poursuivre au sujet des choix étranges de Fabio Grosso.

Zack Nani effaré par les choix de Fabio Grosso

« Mais sortir Kadewere et passer à une attaque Cherki, Nuamah, Baldé. On est passé à plus rien du tout… On avait des occasions et après, ça a été le néant. Bref, c’était brouillon. En plus l’entrée de Lovren devait se faire avant mais quand il a vu qu’il y avait quelques occasions, Grosso a décalé l’entrée de Lovren. Je ne comprends plus les décisions de Grosso et ses changements » peste Zack Nani, véritablement désabusé devant les choix et l’entraîneur de l’OL et face aux résultats catastrophiques du club rhodanien. La défaite contre Lille peut faire mal aux Gones d’autant que les deux matchs qui se profilent en Ligue 1 ont de quoi faire peur avec les déplacements à Lens puis à Marseille.