OL ‍: Everton lance un message à Nuamah

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cette fois c’est peut-être la bonne pour le départ d’Ernest Nuamah en Angleterre, six mois après son départ avorté en Premier League. L’OL et Everton sont proches d’un accord pour un deal avoisinant les 20 millions d’euros.

Irrégulier depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais il y a un an et demi, Ernest Nuamah est un joueur frustrant pour les supporters du club rhodanien. L’international ghanéen est capable d’éclairs, mais peut aussi rater des gestes parfois immanquables. En proie à quelques difficultés financières, l’OL n’hésitera pas à vendre son ailier droit lors du mercato hivernal en cas de grosse offre. Justement, des discussions sont en cours avec Everton pour un transfert aux alentours de 20 millions d’euros.

Et le dossier est à prendre au sérieux car, fait assez rare dans le monde du football, l’entraîneur de l’équipe concernée a accepté d’évoquer publiquement un transfert en cours de discussions. Interrogé par la presse, David Moyes a reconnu que le profil d’Ernest Nuamah plaisait aux Toffees. « Nous envisageons de recruter plusieurs joueurs et Nuamah est l’un d’entre eux. J’espère que nous pourrons faire quelques transferts avant la fermeture du mercato » a commenté le nouvel entraîneur d’Everton, qui espère que cette fois, l’attaquant de l’OL acceptera de partir en Premier League, contrairement à l’été dernier. Il reste moins de quinze jours aux deux clubs et au joueur pour s’entendre alors que de son côté, le gaucher de 21 ans est pressenti pour débuter ce samedi soir face à Toulouse en Ligue 1.