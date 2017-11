OL : Everton conseille à ses supporters de ne pas faire les kékés à Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans un communiqué, le club d'Everton a fait passer plusieurs messages à ses supporters avant le match retour d'Europa League jeudi soir au Groupama Stadium contre l'Olympique Lyonnais. Le premier est qu'il est très vivement déconseillé aux fans de ne pas venir à Lyon s'ils n'ont pas un ticket pour cette rencontre. Ensuite, le club de Liverpool recommande aux supporters anglais de se regrouper place Bellecour et d'éviter de traîner dans d'autres quartiers de Lyon, surtout en exhibant les couleurs d'Everton.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités françaises et l'Olympique Lyonnais pour faire en sorte que ce match puisse être apprécié par tous dans un environnement sûr. Bien que nous comprenions et apprécions que de nombreux fans d'Everton veuillent se rendre à Lyon, il n'y aura aucune possibilité d'acheter des billets dans la section réservée dans le Groupama Stadium. Pour ceux qui voyagent avec des billets, la Place Bellecour, dans le centre-ville, est un endroit idéal pour les fans. Il y aura aussi un service de navette et de retour pour rejoindre le Groupama Stadium. Je conseille aux supporters d’Everton de ne pas s'aventurer trop loin de cette zone et de suggérer qu'ils adoptent une approche de bon sens pour porter et exposer les couleurs du club s'ils se retrouvent dans d'autres quartiers du centre-ville de Lyon », prévient Chris Markey, responsable de la police d’Everton, dont plusieurs représentants seront du voyage.