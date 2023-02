OL : Enorme inquiétude à Lyon pour cette recrue à 10 ME

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté à la fin du mercato hivernal par l'OL, le jeune Jeffinho n'a pas encore eu l'occasion de se montrer. Pour certains, le Brésilien n'est pas encore prêt pour le plus haut niveau.

Arrivé à l'OL en provenance de Botafogo cet hiver pour 10 millions d'euros, Jeffinho peine encore à faire son trou. Pour preuve, l'ailier n'a pas encore joué une minute avec les Gones depuis son arrivée. Pas mal de choses peuvent l'expliquer, comme besoin de s'adapter à un nouveau pays et une nouvelle culture, pas forcément facile pour un joueur de 23 ans. Laurent Blanc ne veut pas précipiter les choses à son sujet même s'il l'a convoqué dans le groupe des joueurs présents pour le déplacement à Angers ce samedi en Ligue 1. Pour certains observateurs, Jeffinho est encore trop limité dans son jeu pour vraiment apporter à une équipe comme l'OL. C'est notamment l'avis du scout Mickael Marques.

Jeffinho, juste pas le niveau ?

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, le spécialiste n'a pas fait dans la langue de bois sur Jeffinho. « Il a encore énormément de déchets. Parfois, il va s’enfoncer dans le dribble alors qu’il y a des choses plus simples à faire. Ça peut casser des dynamiques, surtout qu’en matière de finition, c’est très faible. Il doit épurer son jeu, se concentrer un peu plus sur ses partenaires, plus lever la tête car techniquement, il a des facilités. Il peut créer des déséquilibres, mais il n’en profite pas, alors pour le Brésil ça suffit, maintenant en Ligue 1, tu peux imaginer que ce soit plus difficile pour lui de se démarquer. Physiquement aussi, il y a des questions autour de lui », a notamment indiqué Mickael Marques, qui ne remet cependant pas en question le potentiel certain de Jeffinho, qui va néanmoins devoir redoubler d'efforts avant de gagner sa place à l'OL. Au vu de l'investissement fait sur lui, un nouvel échec au mercato pourrait faire très mal aux finances lyonnaises.