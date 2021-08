OL : Emerson, visite médicale et signature jeudi à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cité comme l'un des possibles renforts de l'Olympique Lyonnais, Emerson est attendu dans les 24 heures en France afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec l'OL.

Juninho doit réellement avoir hâte que le mercato s’accélère enfin, car à moins de deux semaines de la deadline, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais vivait un vrai calvaire, du moins jusqu'à ce mercredi. Depuis les signatures de Damien Da Silva et Henrique, deux joueurs libres, l’OL n’avait enregistré aucun renfort alors même que les contacts s’enchaînent. D’André Onana à Xherdan Shaqiri, les rumeurs sont nombreuses, mais les jours passent et Peter Bosz attend toujours « les joueurs de qualité » que l’entraîneur de Lyon réclame depuis les matchs de préparation. Parmi les pistes les plus récentes, il y avait Emerson Palmieri, le défenseur international italien de Chelsea. Alors que l’OL s’activait sur Layvin Kurzawa, les négociations semblaient s’être accélérées avec Emerson Palmieri, au point même que L’Equipe affirmait lundi que le deal était chaud, même si Naples s'était invité dans le dossier.

Emerson jeudi à Lyon, Chelsea OK pour un prêt sans option d'achat

Mais c'est enfin une bonne nouvelle qui arrive à Lyon puisque le quotidien sportif annonce qu'Emerson va arriver jeudi à Lyon, où il passera sa visite médicale avant de signer un contrat pour une seule saison avec l'OL sans aucune option d'achat. A priori, même si le Napoli a bien tenté sa chance, le défenseur italien, vainqueur de l'Euro avec la Squadra Azzurra, mais également de la Ligue des champions et de la Super Coupe d'Europe avec Chelsea, a toujours préféré l'option lyonnaise. Peter Bosz, qui a validé ce recrutement, espère désormais que les choses vont se concrétiser afin de pouvoir compter sur le latéral gauche dès la réception de Clermont ce week-end au Groupama Stadium. Si Emerson signe réellement jeudi avec l'Olympique Lyonnais, cela sera possible. Juninho pourra passer au dossier suivant.