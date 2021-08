OL : Emerson plutôt que Kurzawa, le coup énorme de Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La piste qui faisait de Layvin Kurzawa le futur latéral gauche de l'Olympique Lyonnais a pris du plomb dans l'aile, puisque c'est désormais Emerson Palmieri, l'international italien de Chelsea qui est le favori pour ce poste.

Juninho et Jean-Michel Aulas paraissaient avoir choisi Layvin Kurzawa pour venir renforcer une défense lyonnaise apparue très fébrile dimanche à Angers, et les négociations avec le Paris Saint-Germain avaient même débuté depuis quelques heures. Si le latéral gauche s’était montré frileux à l'idée de passer du PSG à l'OL dans un premier temps, il avait ensuite accepté de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Sauf que forcément les salaires parisiens, on parle quand même de 450.000 euros par mois, et un contrat prolongé jusqu’en 2024 font que Layvin Kurzawa n’est pas une solution facile à finaliser et c’est pour cela que l’OL a finalement décidé d’avancer sur une autre piste qui va forcément beaucoup plus exciter ses supporters. L’Equipe dévoile l’intérêt de Lyon pour Emerson, le défenseur italien de Chelsea qui vient de gagner avec les Blues la Ligue des champions et la Super Coupe d’Europe, et l’Euro 2021 avec l’Italie.

The best way to start the season! We did it… another one! 🥇🏆 🤩 #SuperCup #CFC pic.twitter.com/X1RyRXEghV — Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) August 12, 2021

Emerson, un latéral au palmarès de fou à Lyon ?

Depuis plusieurs semaines, Juninho, qui a fait valider son choix par Peter Bosz, avance sur le dossier de l’international italien de Chelsea. Car Emerson le sait, la concurrence sera énorme cette saison du côté du club londonien, ce que Thomas Tuchel lui a confirmé, et à un an de la fin de son contrat avec les Blues il est tenté de bouger d’ici la fin du mercato estival. Cependant, le quotidien sportif français est clair, la venue d’Emerson s’avère complexe, car si les Anglais veulent bien prêter leur latéral gauche à Lyon une saison, ils exigent impérativement une option d’achat obligatoire l'année prochaine, histoire de ne pas être les dindons de la farce.

Ne pas avoir cru en lui est de (très) loin la pire erreur de jugement de Juninho jusque là https://t.co/nDVTOzPVZI — Zack (@Zack_Nani) August 14, 2021

Avec cette formule, Chelsea ferait ainsi une facilité de paiement à l’Olympique Lyonnais qui n'aura pas à payer d'indemnité de transfert cet été. Niveau salaire, le défenseur de 27 ans n’est pas du tout au niveau de Kurzawa, ce qui est évidemment une bonne chose pour l’OL. Il faut désormais finaliser tout cela, car pour l'instant plusieurs joueurs (Onana, Shaqiri...) sont annoncés en contact avec Lyon, mais rien ne se concrétise.